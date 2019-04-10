TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün 300 bine yaklaşan kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümünde Polis Teşkilatı'nın özellikle terörle mücadelede etkili çabası hepimizin takdir ve minnetlerini kazanmaktadır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün 300 bine yaklaşan kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümünde Polis Teşkilatı'nın özellikle terörle mücadelede etkili çabası hepimizin takdir ve minnetlerini kazanmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Şentop'un yanı sıra TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Levent Gök, TBMM İdare Amirleri Orhan Yeğin ve Erkan Haberal, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve diğer yetkililer katıldı.

10 Nisan 1845'te modern anlamda Polis Teşkilatı'nın kurulduğunu hatırlatan Şentop, 1845'ten bu yana Türkiye'de huzur ve güvenin bozulmamasının, güvenli hayat sürdürülmesi için gece gündüz görev yaptığını kaydetti.

Şentop, "Bugün 300 bine yaklaşan kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümünde Polis Teşkilatı'nın özellikle terörle mücadelede etkili çabası hepimizin takdir ve minnetlerini kazanmaktadır. Özellikle 15 temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında Polis Teşkilatımızın ortaya koyduğu tavır bu teşkilatın gurur tablosu olarak halihazırdaki yerini her zaman koruyacaktır. İki asra yaklaşan mazisiyle Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir yapı taşı haline gelmeyi başarmıştır. Polis Teşkilatımız bugün ülkemiz gündeminin ilk sıralarında yerini muhafaza etmekte olan terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığı, trafik terörü, insan kaçakçılığına kadar son derece karmaşık ve zor görevleri gece gündüz demeden canı pahasına kamu adına takip etmektedir" diye konuştu.

Şentop, polislerin özlük haklarıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA