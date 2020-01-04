04.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:14

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."

Kaynak: AA