TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."

04.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı : "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla 'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım."

Kaynak: AA
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