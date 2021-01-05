TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya'yı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olup kaleme aldığı "Bayrak" şiiri dolayısıyla "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'yı, vefatının 46. yılında, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla andı.