TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı Trakya'da - GÜMÜLCİNE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, daha sonra DEB'in Gümülcine'deki merkez binasını ziyaret ederek Sadık Ahmet'in ailesi tarafından Türkiye'den gelen konuklara ve tüm katılımcılara verilen yemeğe katıldı.

Kaynak: AA