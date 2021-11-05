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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

BALIKESİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Şentop, Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Şentop, daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop, Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek Başkan Yücel Yılmaz ile görüştü. Burada da Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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