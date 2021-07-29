TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bakü'den ayrıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bakü'den ayrıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bakü'den ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının ardından İstanbul'a gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının ardından İstanbul'a gitti.

Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseynli ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.

Şentop ile TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da İstanbul'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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