TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüştü. Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı Meclis'te ağırladı. Şentop, Gafarova'yı, Meclis Başkanlık makamı girişinde karşıladı. Gafarova ile ilk görüşme, Şentop'un makamında baş başa gerçekleşti. Daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Kaynak: İHA