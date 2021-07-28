TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine geldi.

Şentop, Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nın ardından kara yolu ile Şuşa'ya geçti.

Mustafa Şentop ile toplantıya katılan Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ve parlamentoların heyetleri de Şuşa'ya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, yarın Şuşa ve Fuzuli şehirlerinde incelemelerde bulunacak. Daha sonra Bakü'ye dönecek olan Şentop, İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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