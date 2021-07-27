TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Şentop'u Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseynli, Başkan Yardımcısı Adil Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahid Bağcı karşıladı.

Bakü'de Milli Meclis'te 27 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nın sonunda "Bakü Beyannamesi" imzalanacak. Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

28 Temmuz'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek olan Şentop, Türk iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek. Şentop, 29 Temmuz'da Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı