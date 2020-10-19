TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:11
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ali Huseynli, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarına Azerbaycan ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Azerbaycan'ı haklı davasında destekliyoruz"

Haklı davasında Azerbaycan'ı desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet' mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik ama bunları Bakü'de de tekrar ifade edeceğiz. Ben kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. İlelebet Azerbaycan bayrağının bu topraklarda dalgalanması için de temennide bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, bütün arkadaşlarımızın, parlamentomuzun ve Türkiye'deki 83 milyon milletimizin görüşü. Temennileri, dilekler, duaları Azerbaycan'la birlikte daima" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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