TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karar) Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış...
13.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:23
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karar) Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karar) Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel