Son dakika haber | TBMM Başkanı Şentop, Arnavut mevkidaşı Gramoz Ruçi ile ortak basın toplantısında konuştu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Şentop, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Şentop, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, basın mensuplarını ve diğer katılımcıları Arnavutça selamlayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi'nin davetine icabet ederek heyetiyle dost ve kardeş Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, iki ülkenin köklü bir tarihi ve zengin ortak kültürü paylaştıklarını söyledi.

Şentop, iki ülkenin Otoranto seferini düzenleyen Gedik Ahmet Paşa, Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı Elbasanlı Sedefkar Mehmet Ağa, İstanbul Üniversitesinin kurucusu ve rektörü Hoca Tahsin, İstiklal Marşı'nı da yazan milli şair Mehmet Akif Ersoy, ilk Türkçe ansiklopedi ve sözlük çalışması yapan Sami Frasheri (Şemsettin Sami) gibi birçok müşterek şahsiyetlerinin bulunduğuna işaret etti.

İkili ilişkilerin tarihi dostluk ve doğal müttefiklik ilişkilerine yakışır bir şekilde ve mükemmel seviyede seyrettiğini kaydeden Şentop, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde son derece faydalı hususları ele aldıklarını, ikili ilişkileri ve parlamentolar arasındaki iş birliğini tüm boyutlarıyla masaya yatırdıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile de görüşeceğini söyleyen Şentop, Başbakan Rama'nın 6-7 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldığını hatırlattı.

Şentop, "Stratejik ortaklığımızın resmileştirilmesi her alandaki iş birliğimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır. Başbakan Rama'nın ziyareti sırasında Fier'de bir bölge hastanesi inşası söz konusunda da mutabakat sağlanmıştı. İnşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bugün burada memnuniyetle ifade etmek isterim." dedi.

Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

Mevkidaşı Ruçi ve heyetine Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da bir askeri darbe teşebbüsü gerçekleştiren FETÖ'nün faaliyetlerinden de söz ettiğini kaydeden Şentop, şunları söyledi:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da bazı mevcudiyetlere sahip. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi toplantı halindeyken uçaklarla bombalamaktan çekinmeyen, kaçınmayan bir örgüttür. Türkiye'de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Ancak uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir. Bu Fetullahçı Terör Örgütü gizli emellerini, amaçlarını eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim."

Avlonya'da Türk başkonsolosluğu için gerekli izinler tamamlandı

Ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil ettiğini kaydeden Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halihazırda toplam ticaret hacmimiz yarım milyar dolar civarındadır. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi Arnavutluk'ta müteahhitlik hizmetleriyle birlikte yaklaşık 3,5 milyar doların üzerinde yatırımımız bulunmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. Buna ilaveten Arnavutluk'taki yatırımlarımızı, bilhassa turizm ile ilgili yatırımlarımızın artması konusunda da arzu ve niyetimizin olduğunu ifade etmek isterim. Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecektir. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir nokta tesis edilmiş olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı