TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

"Gazi Meclis'imizin ilk Reisi, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, büyük Gazi, milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes Milli Mücadele'mizi yöneten Gazi Meclis'imizin 100'üncü açılış yıl dönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıl dönümünü coşkuyla kutlamaktadır.

Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin manasına bağlı, Kuvayımilliye ruhunu müdrik ve 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."

Ziyaretten notlar

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

Meclis Başkanı Şentop'un Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve protokoldeki diğer bazı isimler ise kulenin girişinde bekledi.

Törenin ardından CHP milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA