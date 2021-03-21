TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem...
21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı