TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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