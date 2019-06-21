TBMM Başkanı Mustafa Şentop Amasya'da
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesini gezmes,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA
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