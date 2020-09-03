TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti Açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabulünde, "AİHM'in, başta artan iş yükü olmak üzere, karşılaştığı sorunların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti Açıklaması
03.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabulünde, "AİHM'in, başta artan iş yükü olmak üzere, karşılaştığı sorunların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, makamında gerçekleşen görüşmede, Spano'yu TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, 20 Nisan 2020'de AİHM Başkanlığına seçilmesinden dolayı Spano'yu tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi. Şentop, "Başkanlığınız döneminde AİHM ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ümit ediyorum. AİHM'in, başta artan iş yükü olmak üzere, karşılaştığı sorunların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şentop, sözleşmeye Türkiye tarafından verilen önemi vurguladı. TBMM'nin bu konuda attığı adımlardan bazı örnekler veren Şentop, bu kapsamda uluslararası insan hakları sözleşmelerinin kanun hükümleri ile çatışması durumunda, sözleşme hükümlerinin öncelikle uygulanmasına ilişkin 2004'te yapılan anayasa değişikliğini ve 2010'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanının getirilmesini anımsattı.

Şentop, Türkiye'nin ve TBMM'nin gerektiğinde başka yasal ve anayasal adımları atmaktan çekinmeyeceğini de kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, görüşme sonrası Spano ve beraberindekilere 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan yerleri gezdirdi.

Görüşmede, AİHM Türkiye Hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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