TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü: (2)
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü: (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü: (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dış politika gündemindeki diğer bütün meselelerde olduğu gibi salgın şartlarında dünya milletlerine tıbbi malzeme yardımı ulaştırma konusunda da sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dış politika gündemindeki diğer bütün meselelerde olduğu gibi salgın şartlarında dünya milletlerine tıbbi malzeme yardımı ulaştırma konusunda da sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsediklerini bildirdi.

Şentop, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı"na katılan Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammed Akbar Stanikzai ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Afganistan Senatosu ile parlamenter temasların artırılmasını, milletvekili ve senatörlerin farklı vesilelerle bir araya gelmesini iş birliği ve dayanışma açısından önemsediğini anlatan Şentop, "Ülkenizde barış sürecinde kritik bir döneme girildiğini ve müzakerelerde bir durgunluk yaşandığını endişeyle takip ediyoruz. Müzakerelere devam edilmesi ve tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin artmasını endişeyle takip ediyoruz. Son yedi yılda en yüksek seviyeye ulaşan şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şentop, Afganistan'ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel iş birliğinin öneminden hareketle ikili girişimlerin yanı sıra çok taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da Afganistan'a katkılarını sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu süreçlerde benimsedikleri anlayışın, Afganistan halkıyla kurumlarıyla ve yetkilileriyle Afganistan'daki vatandaşlar ve iş insanlarıyla yakın, şeffaf ve kucaklayıcı bir yaklaşım içinde, birlikte hareket etmek olduğunu vurgulayan Şentop, müzakerelere kararlılıkla devam edilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye olarak Afganların refahına, eğitim ve sağlık alanlarındaki kalkınmasına katkıda bulunmak için gayret sarf etiklerini belirten Şentop, "Dış politika gündemimizdeki diğer bütün meselelerde olduğu gibi salgın şartlarında dünya milletlerine tıbbi malzeme yardımı ulaştırma konusunda da sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsedik." dedi.

Şentop, dostluk ve dayanışma elinin Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, İran ve Pakistan halkına da uzanabilmiş olmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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