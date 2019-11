22.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Tanıtım günlerine katıldı

TBMM Başkanı Şentop: "İstanbul Dünyada 143 ülkeden daha büyük bir şehir"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Adıyaman Tanıtım günlerine katıldı. Şentop, "İstanbul, bir nevi mikro Türkiye. Nüfusu ve ekonomik hacmiyle dünyada 143 ülkeden daha büyük bir şehir" dedi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı Etkinlik alanında ikincisi düzenlenen 'Adıyaman Tanıtım Günleri' başladı. Düzenlenen etkinliğin açılışına Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Hüseyin Sevinçtekin ile birlikte Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İthalat ve ihracatın yüzde 60'ı İstanbul'dan yapılmaktadır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan Adıyaman Tanıtım Günlerindeki yaptığı açılış konuşmasında, "8 bin yıllık geçmişi olan bu şehrimiz, tarihin, kültürün, sanatın ve ticaretin merkezidir. Ekonomimizin yüzde 40'ı İstanbul'da hareket halindedir. 400 milyar doları aşan ihracat ve ithalatımızın yüzde 60'ı İstanbul'dan yapılmaktadır. Dünyanın en cazip şehirlerinden biri olmasının sebebi de budur. Bundan sonra da bu vasfı değişmeyecektir. Şehirlerimizin İstanbul'da tanıtım günleri düzenlemeleri bu sebeple çok önemlidir" dedi.

"İstanbul Dünyada 143 ülkeden daha büyük bir şehir"

İstanbul'un her vilayetten, her kasabadan insanın yaşadığı devasa bir metropol olduğunu kaydeden Şentop, "İstanbul, bir nevi mikro Türkiye. Nüfusu ve ekonomik hacmiyle dünyada 143 ülkeden daha büyük bir şehir. İstanbul'da ayrıca farklı dil, etnik köken, inançlara sahip kişilerin barış içinde, huzurlu bir şekilde yaşadıkları yer. Bizi güçlü kılan ve kaynaştıranın da İstanbul'un bu vasıflar. Adıyaman'ın tarih boyunca büyük ticaret ve sanayi şehirlerinin kuruluşuna, yıkılışına sahne olan toprakların en güzel şehirlerinden birisi. Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen ticaret yollarının kesiştiği verimli topraklarda kurulan bu şehrimizin insanları da son derece samimi, fedakar ve çalışkanlardır. Bugün ülkemizin her şehrinde Adıyamanlı bir kardeşimizle karşılaşabilirsiniz. Çünkü Adıyamanlı rızkını arayan insandır. Kendine iltifat edilen yerde konaklamıştır. Adıyamanlıların en kalabalık olduğu şehrimiz de İstanbul'dur. Bugün 300 bine yakın kardeşimiz burada yaşamaktadır. Yani Türkiye genelindeki 1 milyona yakın Adıyamanlının üçte biri İstanbul'da ikamet ediyor" şeklinde konuştu.

"Suriye sınırlarından bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz"

Ülkede hiç kimsenin geride kalmaması gerektiğini ifade eden Şentop, "Ocağında aşı olmayan tek bir vatandaşımız olmamalıdır. Hiçbir evladın boynu bükülmemelidir. Millet olarak zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bizim gibi tarihe mührünü vuran milletler için bu gayet normaldir. Çünkü haset eden, çekemeyen çok fazla. Onlar bazen PKK/PYD gibi, bazen DEAŞ gibi, bazen FETÖ gibi bir kisveyle saldırmaktadırlar. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Anadolu'yu yeniden mamur hale getirme, medeniyetimizi yeniden ihya etme davamızdan bizi kimse döndüremeyecektir. Allah'ın izniyle karşımıza çıkartılan her türlü ihanet çetesini alt edecek güçteyiz. Bizler birliğimizi, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece, hiçbir şey karşımızda duramayacak. Bugün, tarihte kurduğumuz bütün devletlerden daha güçlü durumdayız. İnsanlığın vicdanının sesine sözcülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye sınırlarından bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'yi geri döndürebilecek hiçbir güç, hiçbir söylem, hiçbir kişi yoktur"

Türkiye'nin 20 yılda çok önemli mesafeler aldığını aktaran Şentop, "Geri dönülmez noktalardayız. Milletimizin hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi yaşam tarzından olursa olsun, hangi inanç, hangi değerler sistemine inanırsa inansın, hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin bir arada, hepsinin Türkiyeli olarak yaşayabilecekleri bir ortamın tesisine, hem siyasi olarak hem toplumsal olarak çok önemli mesafeler alarak geldik. Bundan sonra Türkiye'nin geri dönmesi mümkün değil. Türkiye'yi geri döndürebilecek hiçbir güç, hiçbir söylem, hiçbir kişi yoktur. Dünya değişiyor, çok önemli bir döneme doğru giriyoruz. Dünyada statüko yıkıldı, yeni bir statükonun kurulması, yeni bir dünya düzeninin kurulması için bir mücadele var. Türkiye bu mücadelede kurucu aktörlerden birisi olacak. Kimse bunu geri döndürebilecek bir güce sahip değil. Bu bakımdan Türkiye'ye, milletimize, birliğimize ve kardeşliğimize güvenelim. Bunu bozmaya çalışan ufak tefek parazitlere de müsaade etmeyelim" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer katılımcılarla birlikte kesti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Tanıtım günlerine katıldı