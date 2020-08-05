TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk anıtına çelenk sunma Saygı duruşu Trenden görüntü Devlet tiyatro sanatçılarından görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un trenden inişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin yürüyüşü ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100.
05.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atatürk anıtına çelenk sunma
Saygı duruşu
Trenden görüntü
Devlet tiyatro sanatçılarından görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un trenden inişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin yürüyüşü ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: AA