TBMM Başkanı Mustafa Şentop Açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Açıklaması

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölgemizde, istikrar, güven, işbirliği geliştirerek, Güney Doğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak istiyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Açıklaması
24.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:29

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölgemizde, istikrar, güven, işbirliği geliştirerek, Güney Doğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak istiyoruz. Kovid 19 salgını günümüzün kurumları için geniş ölçekte bir sınav olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, video konferans yöntemiyle Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Şentop, Güney Doğu Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin en uzun soluklu işbirliği süreci olduğunu belirterek, "Priştine liderliğinde Güney Doğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi ülkelerimizin değil, Avrupa kıtasının tüm dünyanın huzuru; refahı için önemli görmekteyiz. Güney Doğu Avrupa İşbirliği Parlamenterler Asamblesi için en önemli konu Avrupa kurumları ile bütünleşmek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak yabancı düşmanlığı, İslamofobi gbi küresel sınamalar karşısında insani duruşunu temin etmeye çalıştıklarını belirten z Şentop, "Bölgemizde, istikrar, güven, işbirliği geliştirerek, Güney Doğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak istiyoruz. Kovid 19 salgını günümüzün kurumları için geniş ölçekte bir sınav olmuştur. Heyetler arası dayanışma ve ilişkiler bu sınavdan nasibini almıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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