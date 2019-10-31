TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"

31.10.2019 15:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"

Kaynak: AA
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