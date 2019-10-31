31.10.2019 15:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"

Kaynak: AA