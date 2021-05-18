TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu Şentop: "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

Şentop: "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. İstiklal Harbi'nin en önemli şartlarından biri meşruiyettir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. Meşruiyet en önemli şartlarından birisidir İstiklal Harbi'nin" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasında bulunan Konferans Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlerle bir araya geldi.

Şentop, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul'dan çıktıkları ve Samsun'a gittikleri bir tarih olmadığını söyleyerek, "Birinci Dünya savaşı sırasında bir çok vatan toprağı işgal altındayken bu işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri var. Tam bağımsızlığı sağlayacak iradeyi ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek zaruretiyle karşı karşıyayız. 19 Mayıs 1919 tam bağımsızlık hedefi gerçekleştirmek üzere istiklal mücadelesinin meşale yaktığı için bugün çok önemli bir olay olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, millete dayanarak mücadele yürütmeyi tercih ettiklerinin altını çizerek, "Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı en önemli miras budur. Bir hareket yürütülecekse, millete dayanarak yürütülecektir. Meşruiyet, yapılan hareketin kanunlara, hukuka uygun olmasıdır. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. Meşruiyet en önemli şartlarından birisidir İstiklal Harbi'nin" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerine atıf yaparak, "Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Türkiye'nin bugünleri, heyecanı, yarınları gençlerdir gençlerdir. Sevgiyi, adaleti, kardeşliği birlikte güçlendirecekler, Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk