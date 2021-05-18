TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu Şentop: "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

Şentop: "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. İstiklal Harbi'nin en önemli şartlarından biri meşruiyettir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. Meşruiyet en önemli şartlarından birisidir İstiklal Harbi'nin" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasında bulunan Konferans Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlerle bir araya geldi.

Şentop, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul'dan çıktıkları ve Samsun'a gittikleri bir tarih olmadığını söyleyerek, "Birinci Dünya savaşı sırasında bir çok vatan toprağı işgal altındayken bu işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri var. Tam bağımsızlığı sağlayacak iradeyi ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek zaruretiyle karşı karşıyayız. 19 Mayıs 1919 tam bağımsızlık hedefi gerçekleştirmek üzere istiklal mücadelesinin meşale yaktığı için bugün çok önemli bir olay olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, millete dayanarak mücadele yürütmeyi tercih ettiklerinin altını çizerek, "Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı en önemli miras budur. Bir hareket yürütülecekse, millete dayanarak yürütülecektir. Meşruiyet, yapılan hareketin kanunlara, hukuka uygun olmasıdır. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. Meşruiyet en önemli şartlarından birisidir İstiklal Harbi'nin" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerine atıf yaparak, "Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Türkiye'nin bugünleri, heyecanı, yarınları gençlerdir gençlerdir. Sevgiyi, adaleti, kardeşliği birlikte güçlendirecekler, Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Abdullah Gül Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:32:24. #1.14#

title