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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışında konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışında konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM çalışmalarında üsul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesi gerekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM çalışmalarında üsul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 5. yasama yılı açılış konuşması yaptı. Başkan Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirerek ülkemizdeki huzur ortamının önemine dikkat çekti. Şentop, günümüzde savaşların şekil değiştirdiğini, düşmanların dost kılığına gizlendiğini ve bu nedenle huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğunu ifade ederek "Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara 'dur' diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır" dedi.

Şentop, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; Demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur" dedi.

Şentop şöyle devam etti:

"TBMM çalışmalarında üsul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır. Şüphesiz ki, her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz."

TBMM Genel Kurulu'ndaki açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı mensupları; kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri katıldı.

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Haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışında konuştu - Haberler
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