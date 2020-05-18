TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili mesaj yayınladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili mesaj yayınladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili mesaj yayınladı Başkan Şentop: "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili mesaj yayınladı
18.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili mesaj yayınladı

Başkan Şentop: "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı paylaştı. Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Bundan tam 101 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyuldular. O meşale, Samsun'dan Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuğun ardından, dalga dalga tüm vatan sathına yayıldı ve "Ya İstiklal, ya Ölüm" kararlılığına dönüştü. 19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır. Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.19 Mayıs 1919'un 101. Yıldönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: İHA

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