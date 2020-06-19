TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da... TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte." Kaynak: AA