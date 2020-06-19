TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da...
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TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da...

TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şenop:
19.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:13

TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte."

Kaynak: AA

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