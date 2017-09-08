TBMM Başkanı Kahraman, Rize Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'nin zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor. Bu maniyi çıkarmak istediklerinde son zamanlarda buna muvaffak olamadılar, olamayacaklar ve bir milli birlik bütünlük şuuru var." dedi.



Kahraman, Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Kahraman'ı valilik girişinde, Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ve ilgililer karşıladı.



Tören mangasını selamlayan Kahraman, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.



Meclis Başkanı Kahraman, Vali Bektaş'tan il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Kahraman, bayram nedeni ile memleketini ziyaret ettiğini, Rize ile hiçbir zaman bağını koparmadığını belirtti.



Herkesin doğduğu topraklar ile bağını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Herkes doğduğu yeri sevmelidir. O sevgi topyekün milletin memleketi sevme manası taşır. Bu kültür manasında milliyetçiliktir ve bu olmalıdır. Kaba manada değil, kavmi manada değil ama kendi ülkesini sevmenin başlangıç noktasıdır." diye konuştu.



Türkiye gibi Rize'de de çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Kahraman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli yatırımlar yapılıyor. El birliği ile ülkemizi daha ilerilere taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin geliştiğini belirten İsmail Kahraman, şunları kaydetti:



"Bütün karşı koyma gayretlerine rağmen, tuzaklara rağmen, 15 Temmuz gibi tertiplere rağmen Türkiye engelleri aşıyor ve ilerliyor, bir yöne doğru gidiyor. 1950'deki Türkiye'nin milli geliri 435 liraydı. 1960'da bu 1695 liraya çıkmıştı. Yani Türkiye 4 misli büyümüştü. Her sahada büyümüştü. Türkiye'de bir tek baraj vardı, 19 tane baraj oldu. 3 çimento fabrikası vardı, toz şeker fabrikası vardı, bu 16-17'ye çıktı 1960 yılında. Türkiye'nin zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor. Bu maniyi çıkarmak istediklerinde son zamanlarda buna muvaffak olamadılar, olamayacaklar ve bir milli birlik bütünlük şuuru var. Mazimize layık noktaya ulaşma azmimiz var."



Konuşmaların ardından Kahraman, Rize Valisi Bektaş'a porselen vazo, Bektaş ise Kahraman'a işlemeli cam vazo ile içerisinde Rize çay çeşitlerinin bulunduğu bir sepet hediye etti.