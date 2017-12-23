TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'a Geldi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.



Kahraman ve beraberindeki heyeti, Nur Han Askeri Havalimanında, Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı ve Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik, İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin ile Pakistan Milli Meclisi Protokol Müdürü Anvar Sail ve büyükelçilik görevlileri karşıladı.



TBMM Kahraman ile TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bazı milletvekilleri de İslamabad'a geldi.