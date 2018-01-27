TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada "Birliğimizi bütünlüğümüzü koruyacağız daha ötelere gideceğiz" dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın davetlisi olarak Mardin'e gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ilk ziyaretini Mardin Valiliğine yaptı. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberinde milletvekili heyeti ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Kahraman, Mardin'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mardin Valisi Mustafa Yaman, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Mardin Büyükşehir Belediyespor forması ve özel telkari işlemeli tespih hediye etti. Kahraman, Vali Yaman'a teşekkür ederek Sultan Abdulhamit Han zamanından kalma Yıldız porselen fabrikasında yapılan el yapımı vazoyu takdim etti.

Kahraman, hatıra fotoğrafının ardından Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman "Tarihi ve kadim bir kentteyiz. Değerli insanları yetiştirmiş olan bir şehirdeyiz. Harekatlar devam ediyor. Türkiye birlik ve bütünlüğünü sağlamak için tehlikeleri önceden gidermek için gerekeni yapacaktır. Terörün son bulması için gerekeni yapıyoruz. Bizim geleceğimizin de garantiye alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretleri gayretleri her türlü takdirin ötesindedir. İnşallah Türkiye'mizi bölemeyecekler diz çöktüremeyecekler bayrağımızı indiremeyecekler. Bütünlüğümüzü koruyacağız daha ötelere gideceğiz. Biz büyük cihan devletinin varisiyiz. Sadece biz değiliz gönül coğrafyamız var. Onu da yerine getireceğiz hep birlikte çok iyi günlere yürüyeceğiz" dedi. - MARDİN