TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garantiye alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik. Bu noktada Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Gayretleri cesaretlidir. Her türlü takdirlerin ötesindedir. İnşallah Türkiye'mizi öyle bilecekler, diz çöktüremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Bütünlüğümüz koruyacağız, daha ötelere gideceğiz'" dedi.



Bazı temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen TBMM Başkanı Kahraman, beraberinde TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve diğer davetlilerle Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde çiçekler ve polis mangasıyla karşılanan Kahraman, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Yaman ile makamında görüştü.

Ziyarette konuşan Kahraman, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zeytin Dalı harekatına değinen Kahraman, "Harekatlar devam ediyor. Türkiye, birlik ve bütünlüğünü sağlamak için çevresindeki tehlikeleri önceden gidermek için gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

Terörün son bulması için gerekeni yaptıklarını dile getiren Kahraman şunları kaydetti:

"Bu bizim geleceğimizin de garantiye alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik. Bu noktada Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Gayretleri cesaretlidir. Her türlü takdirlerin ötesindedir. İnşallah Türkiyemizi öyle bilecekler, diz çöktüremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Bütünlüğümüz koruyacağız, daha ötelere gideceğiz."

Ziyaretin ardından Vali Yaman, Kahraman'a plaket ve ismi yazılı forma hediye etti, Kahraman da Yaman'a vazo hediye etti.