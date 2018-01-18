TBMM Başkanı Kahraman İran'daki Temaslarını Tamamladı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansına katıldığı İran'daki temaslarını tamamlayarak, Türkiye'ye hareket etti.

TBMM Başkanı Kahraman'ı, Mihrabad Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, büyükelçilik görevlileri ve İranlı yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Kahraman ile İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TBMM Katip üyeleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı milletvekilleri de İran'dan ayrıldı.