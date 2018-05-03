TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kahraman, Afif ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Dostlukları pekiştirerek bölge barışına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi

Afif ise Türkiye ile Cezayir'in müşterek bir tarihe sahip olduğunu, ziyaret ile bu ilişkileri daha ileriye götürme arzusunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin, içinde bulunduğu seçim sürecinden olumlu sonuçlarla ayrılmasını temenni eden Afif, "Geçtiğimiz dönemde Türkiye ile Cezayirli yetkililer arasında gerçekleşen görüşmeleri geliştirmek amacıyla buradayız. İki ülke arasındaki ilişkilere önem veriyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerden oldukça memnunuz." diye konuştu.

Afif, Cezayir'de gerçekleşen terör saldırılarında kendilerinin yanında duran Türkiye'ye minnettar olduklarını, o süreçte kimin dost, kimin dost olmadığını çok iyi gördüklerini sözlerine ekledi.