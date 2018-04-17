TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mali- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Dijgune ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kahraman, kabulde yaptığı konuşmada, Mali heyetini Türkiye'de görmekten ve Mecliste ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Dijgune ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok gururlu olduklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abdoul Gallil Mansour Haidara da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduklarını söyledi.