TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabülü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Voronetsky ise iki ülkenin dost olduğunu belirterek, ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.