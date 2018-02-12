TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

İsmail Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Zaev ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Zaev de Türkiye'yi ziyaret etmekten ve TBMM'de ağırlanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretin ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağına inandığını dile getirdi.