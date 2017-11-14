TBMM Başkanı Kahraman'ın, Bahçeli'yi Ziyareti Sona Erdi
TBMM Başkanı Kahraman'ın, Bahçeli'yi ziyareti sona erdi TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "Kendilerinden desteklerini istirham ettim.
TBMM Başkanı Kahraman'ın, Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman:
"Kendilerinden desteklerini istirham ettim. Görüş alışverişimiz oldu"
"İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, hedefte Türkiye'mizin bu hedefinde tarihte, üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz"
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarete ilişkin, "Kendilerinden desteklerini istirham ettim. Görüş alışverişimiz oldu. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, hedefte Türkiye'mizin bu hedefinde tarihte, üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz" dedi.
TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman destek istemek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme sonrasında Kahraman gazetecilere açıklama yaptı. Kahraman, 26. dönem 2. devre için TBMM Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak, "Genel Başkanımızı Devlet Bahçeli Beyefendiyi, Milliyetçi Hareket Partisini ziyarete geldim. Kendilerinden desteklerini istirham ettim. Önümüzdeki dönemin Türkiye'miz, milletimiz için, insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ettiğimi ifade ettim. Görüş alışverişimiz oldu. Kendilerinin engin tecrübesi var, vatan aşkı, millet sevgisi var. Hepimiz aynı hedefe yöneliğiz. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, hedefte Türkiye'mizin bu hedefinde tarihte, üstlenmiş olduğu misyona uygun ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz. Siyasi partilerin hepsi millete hizmet için ve milletimizin yücelmesi için, muhasır medeniyet uhdesine geçmemiz için var" ifadelerini kullandı.
Görüşmede, AK parti Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, MHP genel Sekreter İsmet Büyükataman da hazır bulundu.