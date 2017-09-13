TBMM Başkanı Kahraman: İç Tüzük Değişiklik Teklifi Sunulacak
TBMM Başkanı Kahraman 160 maddelik iç tüzük değişiklik teklifinin partilere sunulacağını açıkladı.
TBMM Başkanı Kahraman 160 maddelik iç tüzük değişiklik teklifinin partilere sunulacağını açıkladı.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi kabul edilmişti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'in yeni dönemine başlamasının ardından 160 maddelik iç tüzük değişikliğinin partilere sunulanacağını açıkladı.