TBMM Başkanı Kahraman'dan Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti. Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumu personeliyle de bir araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, veda ziyaretleri kapsamında TBMM'ye bağlı tek denetleme kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kahraman, "Sizinle beraber Türkiyemizin yücelmesi, mazisine, misyonuna uygun noktaya gelmesi için gereken çalışmalarda hep beraber olduk, elimizden geleni yaptık. Kulun elinden geleni yapma mecburiyeti var. Ülkemiz bugün çok iyi noktalara geldi. Siz talebelik yıllarında, üniversiteden önceki dönemden başlayan bir milli yol insanısınız. Nice hizmetler yaptınız. İnşallah daha da yapacaksınız" dedi.

Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmetler geçici ama fikriyat ve Türkiye'nin bekası önemli. Herkes orada elinden geleni yapmalı, siz de yapıyorsunuz. Sizi de şahsınızda mesai arkadaşlarınızı da tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Güzel bir döneme girdik. Şimdiki dönemde sadece cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığı seçimle belirlenmedi. Aynı zamanda Türkiye hükümetini de kurmuş oldu. Yok güven oylamasıydı, yok gensoruydu, istikrarı önleyen o durumlar anayasa değişikliğini ortadan kaldırdı. 26. dönem, anayasanın değişimini sağlayan dönem oldu. Bir de milletin temsilcisi olarak milli iradeye sahip çıktı. Bunların içinde bulunmak benim için büyük bir nasipti, kısmetti. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Allah utandırmasın, yolumuzu kimse kesmesin, Cenab-ı Hakk milletimize, devletimize zeval vermesin. Faaliyette bulunmak ille de parlamentoda olmak değil, bütün çalışmaların kesin kabulü musalla taşındadır, oraya kadar devam" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, "TBMM Başkanımızla biz çok eskiden tanışırız. Bizim yetişmemizde emekleri olmuştur. Her yönden bize ağabeylik ve rehberlik yapmıştır. Özellikle de kamu başdenetçiliğine denetçi arkadaşlarımızla beraber seçildikten sonra kendilerinin ufkundan, tecrübelerinden çok faydalandık ve kurumumuzun her faaliyetinde manevi desteğinin yanı sıra fiilen de yanımızda oldu. Kurum bu sayede geçmiş dört yılın temelleri üzerine yeniden harekete geçti ve geçen seneki başvuru sayısı üçe katlandı. Ayrıca TBMM'den bu güne kadar çok başkan geçmiştir ama başkanımızın döneminde Türkiye tarihinin en önemli hadiseleri yaşandı. Özellikle, 15 Temmuz milletin darbeye karşı direnişi ve bu direnişinde Meclis Başkanımızın Meclisi açması hem bu güne kadarki tarihimizde hem de bundan sonraki tarihimizde derin izler bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumu personelleriyle de bir araya gelen İsmail Kahraman, kurum personellerine yaptığı konuşmada ise, "Ne kadar az dosyanız olursa ben o kadar bahtiyarım, Türkiye o kadar bahtiyar" ifadesini kullandı. Kahraman ayrıca, dosya sayısı ile adalet arasında çok yakın alaka ve ters orantı olduğunu kaydetti.

"Dünya onu istemiyor, niye? İşine gelmiyor dünyanın"

"24 Haziran'da sadece devlet başkanımızı seçmedik, hükümeti de seçtik" diyen Kahraman, "Tayyip Bey, bir devlet lideri, dünya çapında bir lider. Yeğenimin okul arkadaşı, kökten beri biliyorum, dünyadaki itibarını da biliyorum. Milliyetçi, muhkem, imanlı, inançlı, ahireti biliyor. Dünya onu istemiyor, niye? İşine gelmiyor dünyanın" şeklinde konuştu. - ANKARA