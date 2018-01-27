TBMM Başkanı Kahraman: Cihat Olmadıkça İlerleme Olmaz, Dik Duramazsınız (2)

'DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ, SURİYE GİBİ OLACAKTIK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Batman Valiliği, Birlik Vakfı Batman Şubesi ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Yeni Türkiye vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki rolü' çalıştayına katılmak üzere akşam saatlerinde kente geldi. Kahraman'ı Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park tesislerinde verilen yemeğe katıldı. Burada konuşan Kahraman, Refah Partisi döneminde tankların şehirlerde yürütüldüğünü belirterek, "Tanklar yürümemelidir. Bizim Refah Partisi zamanında yürüdü. Şimdi yine yürüyor. Yine hedef aynı. Uçağın pistten kalktığı gibi tam kalkacağımız zaman önümüzü kesiyorlar. Ama sökmedi" dedi.

Türkiye'nin gelişip, kalkındığını belirten Kahraman, "Darbe gerçekleşseydi. Suriye, Arakan gibi olacaktık. Bundan sonra darbe yok. 'Geldim, el koydum' Öyle bir şey yok. Gelişiyoruz, kalkınıyoruz ve kalkınacağız" diye konuştu.

'NE İŞİN VAR 4 BİN 900 TIR İLE BENİM HUDUDUMDA?'

TSK'nın Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na da deginen Kahraman, şöyle konuştu:

"Dünyada dış yardımda Amerika'dan sonra milli gelire göre Türkiye ikinci sıradadır. Ama miktar olarak, nüfus oranına göre birinci sıradayız. En fazla yardım eden ülkeyiz. Çalışınca oluyor. Berabersek oluyor. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bakın Cumhurbaşkanımız 'One Minute' dedi. Ayağa kalktılar. Eyvah İsrail Cumhurbaşkanına, 'One Minute' mi denir? Basbayağı denir. 'Ben varım' derse denir. Ne oldu, ondan sonra özür diledi. 'Etme eyleme' dedi. Şimdi de ses çıkaranın kulağı çekiliyor. Senin ne işin var, 4 bin 900 TIR ile benim hududumda? Niçin tehdidin 'DEAŞ' diyorsun ve PYD'yi üretiyorsun. Şimdi ayağa kalkma zamanıdır. Şimdi Afrin bu. Kuzeyde yaptığımız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuna devam edeceğiz. Terörü kurutacağız. Bütün müdahaleler boşuna. Devam edeceğiz. Bunun için birlik lazım. Hep beraber olmamız lazım. Evvelsi gün AP'de bir şaşkın vekil, kendi ülkesini şikayet ediyor. Neden örgütlerine müdahale ediyoruz diye. Şaşkın, cahil. Sabredeceğiz, hep beraber yürüyeceğiz. Hainimiz çok. Pensilvanya'daki hain gibi."

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,