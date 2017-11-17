TBMM Başkanı Kahraman Cami Açılışına Katıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, akrabaları tarafından yaptırılan Hacı Fatma-Niğmet Kahraman Camisi'nin açılışını yaptı.



Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, bir camiye daha kavuşulmuş olduğunu belirtti.



"Camiler bulundukları yerlerin topularıdır ve bir damgadır." diyen Kahraman, camilerin aynı zamanda bir fikir, cem olma, birleşme yeri olduğunu söyledi.



Kahraman, "Bizim medeniyetimizde camiler oturma mekanlarının merkezinde olur. Toparlama yaparlar." dedi.



Camiyi yaptıran Talip Kahraman ailesinin, akrabası olduğunu aktaran Kahraman, "Rahmetli Talip Kahraman'ın oğlu Talip Kahraman. Hanımı ve ablası adına yaptırdı." bilgisini verdi.



Kahraman, "Bir yerleşim merkezinde hemen bir cami minaresi çıkar. İnsanlarımız gittikleri yerde hemen ibadet edecekleri yeri inşa etmeye başlarlar. Başlama, yarı bitirmedir. Her şey onunla şenlenir, bütünleşir. Cami demek inanç, iman demek. Minare demek ezan demek. İnşallah ezanlar susmayacak ve camilerimiz dolup taşacak." diye konuştu.



Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kahraman, hayırseverlerin çoğalmasını diledi ve "Verene, Allah verir." ifadesini kullandı.



Kahraman, caminin büyük bir manevi ihtiyacı gidereceğini, toplumda bütünleşme sağlayacağını söyledi.



Kahraman, cuma namazının ardından açılışa katılanlarla birlikte öğle yemeği yedi.



Ayrıca, namaz sonrası cemaate Kuran'ı Kerim dağıtıldı.