TBMM Başkanı Kahraman Açıklaması

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin, "Seçime 2 ay var, sabredin. Hizmetler yürür, kişiler gelir geçer. Mühim olan kubbede hoş seda bırakmaktır." dedi.



Kahraman, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Sultan İkinci Abdülhamit dönemine ait fotoğraf koleksiyonun dijitalleştirilmesi, detaylı katalog ve künye çalışmalarının yapılması, albümlerinin restorasyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



TBMM Başkanlık Divanının, güvenlik önlemlerine ilişkin dünkü toplantısında, "Adeta Meclis'te OHAL ilan edildi" yorumlarının yapıldığının anımsatılması üzerine Kahraman, "Öyle başlıklar var mı? OHAL gibi veren basın mı oldu. Çok tabii hadise." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ortak toplantılar dizisinden sonra ulaştığı sonucu Başkanlık Divanında izah ettiğini belirten Kahraman, her türlü önlemi almaları gerektiğini söyledi.



Kahraman, günde ortalama 5 binin üzerinde insanın geldiği, "milletin kalbinde, Mecliste olduklarını" vurgulayarak, yarın "Eyvah" dememek için hangi önlemler varsa onları almaları gerektiğini bildirdi. Kahraman, şöyle devam etti:



"Asla OHAL ile ilgisi yok, hürriyetin kısıtlanması diye bir hadise yok. Tedbir diye bir durum var. Grup toplantılarına gelip, parti başkanlarına kadar ulaşan saldırılar oldu, benzeri durumlar oldu, şüpheli insanların geldiği durumlar oldu. Bir terör hadisesi, ne zaman, ne gelecek bilinmiyor. Önleyici tedbirler lazım. 'İş olduktan sonra eyvah kar etmez' diye bir söz var.



Drone denilen hadise düğünlerde de var. Gittiğiniz herhangi bir düğünde davetlilerin üzerinde resim çekimi ve takip. Ne silah var ne bir şey var. O kadar tabii hadise ki bunlar. Gayet normaldir, her türlü tedbirin alınması lazım. Ortalama her gün 5 bin insan gelecek, herkes istediği yere girecek. Disipline ediliyor öteden beri, Meclisin açıldığı tarihten beri. 1920'den itibaren tedbirsiz olur mu, olmaz. Evinizin kapısı açık mı, zil yok mu, herkes bir yere vurup da girmiyor mu? Yarın, 'Eksiklik bıraktınız' denmemelidir. Bu vesileyle İçişleri Bakanı'na, mesai arkadaşlarına, Meclisteki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



-"İçtüzük öncelik taşıyor"



TBMM İçtüzüğü ve uyum yasalarına yönelik çalışmaların sorulması üzerine Kahraman, sistemin değiştiğini, Türkiye'nin makas değişimiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



İsmail Kahraman, artık 28 günlük, 40 günlük, 4,5 aylık hükümetler devrinin olmayacağına işaret ederek, Meclisin çok daha güçlü hale geleceğini dile getirdi. Kahraman, güçlü bir Meclis, kuvvetler ayrılığının gerektirdiği yapıda bir Meclisin oluşacağının altını çizerek, "Ona ait çalışmalarımız oldu. Yeni dönemde bu çalışmalarımızın teklifleri intikal edecektir. İçtüzük öncelik taşımaktadır. İçtüzükteki adaptasyon için 26 maddelik bir hazırlık oldu. 160 madde civarında bir yeni içtüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasvibine sunulacak hadisedir. Partiler, gruplar bu mevzuda söz sahibidir. Onların teklifi olacak." diye konuştu.



Kahraman, yeniden Meclis Başkanlığı için aday olup olmayacağı sorusuna, "Seçime 2 ay var, sabredin. Ben size aday müracaatının başlayacağı ilk gün kim aday olacak, kim olmayacak söyleyeceğim. Merakla harekete geçmek yok. Mühim değil. Hizmetler yürür, kişiler gelir geçer. Mühim olan kubbede hoş seda bırakmaktır." karşılığını verdi.