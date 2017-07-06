TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "Terörle Mücadele Konusunda Ülkemiz Gereken Desteği Alamamıştır"

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun programında konuşan TBMM Başbakanı İsmail Kahraman, terörle mücadeleye vurgu yaparak,"Terörle mücadele konusunda ülkemiz gereken desteği tam manası ile alamamıştır. Buna rağmen Türkiye haklı terör mücadelesinden vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını hep göstermiştir ve büyük mesafe katetmiştir. Terörün üstesinden gelme noktasında ileri bir noktadadır" dedi.



Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu Conrad Otel'de bugün devam etti. Genel Kurula Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, başkanlık yaptı. Programa,Kahraman'ın yanı sıra ; KEİPA üye ülkelerinin milletvekilleri katıldı.



Genel kurulda bir konuşma yapan Kahraman, Türkiye'ye terör konusunda destek verilmediğine ve uluslararası iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman," Ekonomik İş birliği kanalı ile Karadenizler diyaloğu karşılıklı anlayışı geliştirmiştir. Ancak iş birliğimizi daha da ileri taşımamız gerekir. TEİ'nin bölgesel ve küresel ekonomik işbirliği açısından önemini haklarımızın yararına olacak şekilde aktarılması konusunda kararlığımızı korumalıyız. KEİPA daha üstün kılacak reform çabalarına önümüzdeki dönemde önem vermeliyiz. Ulusal parlamenterler olarak bizlere de bu önemli süreçte önemli bir rol düşmektedir." dedi.



"Dünyamız bugün çalkantılı bir dönemden geçmektedir"



"Dünyamız bugün çalkantılı bir dönemden geçmektedir" diyen TBMM Başkanı Kahraman,"Küresel sistemin geleceğine dair belirsizlik sürmektedir. Çeşitli coğrafyalarda itilaflar devam etmektedir. Halen kuraklık, açlık, kıtlık, gıda güvenliği iklim değişimliği, ekonomik adaletsizlikler, yoksulluk, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, aşırıcılık, İslam düşmanlığı, örgütlü suçlar, siber suçlar, kitle imha silahlarının yayılması ve terörizm gibi pek çok küresel zafiyetle karşı karşıyayız. Bu zafiyetleri gidermenin yolu Uluslar arası iş birliğinden geçmektedir." dedi.



"Terörle mücadele konusunda ülkemiz gereken desteği tam manası ile alamamıştır"



Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini söyleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ayrım yapmaksızın PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ her türlü terör örgütleri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadelede uluslararası işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda karşılıklı güven için esastır. Terörün dini, milliyeti, ırkı olmaz. Terör bir insanlık suçu, ayıbı önlenmesi gerekir. Terörle mücadele konusunda ülkemiz gereken desteği tam manası ile alamamıştır. Buna rağmen Türkiye haklı terör mücadelesinden vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını hep göstermiştir ve büyük mesafe katetmiştir. Terörün üstesinden gelme noktasında ileri bir noktadadır" şeklinde konuştu.



"Ne olursa olsun terörizmin bütün biçimlerine ve tezahürlerine karşı çıkılmalı"



" Bir ülkenin bütünlüğünü istikrarnı ve vatandaşlarına tehdit eden terör örgütlerine, başka ülkelerde izin ve müsamaha gösterilmesi ve destek verilmesi kabul edilemez" diyen Kahraman,"İnsanlığın, milletlerin, devletlerin ortak hareket etmesi icap eder. İstanbul zirve bildirisinde de ifade edildiği gibi kaynağı nedeni ya da gayesi ne olursa olsun terörizmin bütün biçimlerine ve tezahürlerine karşı çıkılmalı. Terörizme kuruluşlar arası dayanışma ve mücadelede üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu çerçevede tüm dostlarımıza ülkemizin karşı karşıya olduğu terör mücadelesinde gerekli dayanışma çabasını göstermelerini rica ediyor davetimizi yeniliyorum" ifadelerini kullandı.



"Küresel güvenlik risklerinden muaf değiliz"



"Günümüzde hiç birimiz küresel güvenlik risklerinden muaf değiliz" diyen Kahraman,"Ne kendi bölgemizde nede dünyanın başka coğrafyalarında yaşayan barış ve güvenliği teyid eden değişimleri göz ardı etmek gibi bir seçeneğimiz olamaz. Haklarımızın seçilmiş temsilcileri olarak küresel düzene barış ve güvenliğe yönelik tüm sınamalara doğru ve etkin şekilde yanıt vermesi konusunda biz milletvekillerine özel bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Türkiye'miz bu güne kadar süren bundan sonrada istikrarlı güçlü ekonomisi, deneyimli ordusu ve yumuşak gücü ile bölgesel sorunların ve küresel meselelerin çözüm çabalarına katkıda bulunmayı bölgesinde ve ötesinde refah, istikrar ve barış içi çalışmayı sürdürecektir".



TBMM Başkanı İsmail Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü;" KEİPA dönem başkanlığını geçtiğimiz Aralık ayında Belgrad'da Sırp meslektaşımdan devralmıştım. Altı aylık dönem başkanlığımız boyunca sürdürülebilir sağlık sistemleri ile ilgili enerjiye ekonomik büyümeden sosyal entegrasyona çeşitli alanlardaki çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık. Bu çabalarımıza verdiğiniz destek için hepinize en samimi teşekkürlerimi sunmak isterim"



Öte yandan, Toplantıya dönem başkanı olarak katılan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, toplantı sonunda başkanlığı Ukrayna'ya devretti. Bir dahaki toplantı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak. - İSTANBUL