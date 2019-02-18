TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Yemekten Sonra İstifa Dilekçemi Vereceğim"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Yemekten Sonra İstifa Dilekçemi Vereceğim"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim"ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim"

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi. Yıldırım; "Yemekten sonra istifa dilekçemi vereceğim. Yarın sabah Celal Adan'a görevi devredeceğim" dedi.

Kaynak: İHA
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