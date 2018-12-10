TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda Yaşananların Ardından İyi Parti Denizli...
IHAAW211151-SIY/10-12-2018 - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti. 10.12.2018 21: 11: 51 TSI
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