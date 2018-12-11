TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Şehit Edilmesine İlişkin, "Benim...
IHAAW170341-SIY/11-12-2018 - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin, "Benim de yakın korumalığımı yapmış olan bir kardeşimizdi, Allah rahmet eylesin" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin, "Benim de yakın korumalığımı yapmış olan bir kardeşimizdi, Allah rahmet eylesin" dedi. 11.12.2018 17: 03: 41 TSI
NNNN - ANKARA