TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz."

Kaynak: AA