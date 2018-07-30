TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ettiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Yıldırım, makamında Bahçeli'yi kabul etti. Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı ziyaretinden sonra Yıldırım'ın makamına geçti. Bahçeli'ye TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın eşlik etti.