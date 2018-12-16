TBMM Başkanı Binali Yıldırım Macaristan'a Geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a geldi.
Yıldırım'ı Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanında, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilci Selda Çimen ve diğer yetkililer karşıladı.
Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek.