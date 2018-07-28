TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kastamonu'yu ziyaret etti

KASTAMONU - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kastamonu Valiliğini ve Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde bekleyen vatandaşlarla tokalaşan ve bir süre sohbet eden Meclis Başkanı Yıldırım, ardından valilik önündeki mangayı selamladı. Vali Yaşar Karadeniz'i burada makamında ziyaret eden Yıldırım, şehir hakkında Vali Karadeniz'den brifing aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Belediyesine geçen Meclis Başkanı Yıldırım, valilik önünde bekleyen gençlerle bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ardından buradaki mangayı da selamlayan Yıldırım, belediye personeli ve belediye meclis üyeleri ile de tokalaşarak Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Babaş'tan yürütülen projeler hakkında brifing alan Yıldırım, devam eden projelerinde son durumu hakkında Başkan Babaş'tan bilgi aldı.

Meclis Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tünelini de sorarak, tünelin son durumu hakkında Başkan Babaş'tan bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Yıldırım, yürüyerek yakın bir bölgede bulunan taksicileri ziyaret etti ve esnafların sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından Meclis Başkanı Yıldırım, Kastamonulu iş adamı Hüseyin Üster'in oğlu Melis Koray Üster'in düğününe katılmak üzere Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan otele geçti.