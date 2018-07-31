TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HDP heyetini kabul etti.

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Halkların Demokratik Partisi heyetini kabul etti.

Yıldırım, makamında HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ve Fatma Kurtulan'ı kabul etti.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 27. döneme ilişkin beklentilerini ilettiklerini ifade etti. Temelli, 27. dönemde Türkiye'nin ihtiyacı duyulan demokrasi konusunda parlamento zemininin önemli olduğunu vurguladıklarını söyleyerek, "Özellikle dokunulmazlıklar konusu ve hala tutuklu bulunan Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven ve Enis Berberoğlu'nun durumlarını dile getirdik. Bu konuda Meclisin diyalog zemininde demokratik teamülleri dikkate alarak bu konuda önemli adımlar atması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının enflasyon tahminini beş puan yükseltmesine ilişkin olarak Temelli, Merkez Bankasının para politikasını yürütemediğini gördüklerini belirtti.