TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis Olarak Hükümetimizin İhtiyaç Duyduğu Her Türlü...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis Olarak Hükümetimizin İhtiyaç Duyduğu Her Türlü...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et