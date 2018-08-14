TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis Olarak Hükümetimizin İhtiyaç Duyduğu Her Türlü...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."